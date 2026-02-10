На территории Ленобласти откроют новые музеи и мемориалы в 2026 году

В 2026 году на территории Ленинградской области планируется открытие нескольких новых музеев и мемориалов, посвященных военной истории региона.

Планы по созданию мест по охране военно-исторического наследия обсудили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества Олег Титберия.

В число запланированных к открытию объектов войдут музей «Дорога жизни — Большая Земля» в селе Кобона и музей, посвященный легендарному танкисту Зиновию Колобанову, в Гатчинском районе. Создание последнего приурочено к 85-й годовщине совершенного им подвига. Кроме того, продолжится работа над масштабным Музеем Ленинградской битвы на территории Тосненского района, сообщает «Невский проспект».

Также будут установлены два новых мемориала. Один в честь солдат, погибших в боях под Красным Бором, другой — в память о мотоциклисте Сергее Сергееве, который был первым разведчиком ледовой трассы Дороги жизни.

Еще одним проектом станет визит-центр «Русская Арктика». В нем планируют выставить уникальную технику времен Великой Отечественной, восстановленную поисковыми отрядами.