Токаев заявил о необходимости принятия новой Конституции Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия новой Конституции в связи с масштабом проводимых в стране преобразований. По его словам, накопленный объем поправок требует не фрагментарного изменения, а полноценного обновления основного закона.

Глава государства выступил на расширенном заседании правительства, где обозначил ключевые направления конституционной реформы. По его словам, Казахстан вступил в период глубокой трансформации, и накопленный за полгода общественной дискуссии объем предложений по изменению основного закона уже невозможно реализовать точечными правками.

Для систематизации инициатив была создана Конституционная комиссия в составе 130 человек, куда не вошли иностранные эксперты. В основе проекта новой Конституции заложен принцип «не человек для государства, а государство для человека». Все предлагаемые изменения направлены на защиту прав и свобод граждан, сообщает «ФедералПресс».

Токаев уверен, что принятие обновленного основного закона придаст импульс развитию страны и будет способствовать реализации потенциала каждого казахстанца. Окончательное решение по данному вопросу будет вынесено на общенациональный референдум.