Приложения для знакомств с ИИ могут лучше помогать одиноким людям в поисках пары

На смену традиционным приложениям для знакомств с бесконечным свайпом приходят сервисы на основе «агентного» искусственного интеллекта. Стартапы вроде Fate проводят с пользователями интервью, подбирают ограниченное число кандидатов на основе сходства личностей и даже предлагают советы по ведению диалога.

Работа новых приложений

Лондонский стартап Fate был запущен в мае 2025 года и позиционирует себя как первое «агентное приложение для знакомств с ИИ». Вместо пролистывания профилей пользователь проходит интервью с чат-ботом, который задает вопросы о жизненных целях, надеждах и проблемах. На основе анализа этих данных алгоритм предлагает пять потенциальных партнеров.

Основатель Fate Ракеш Найду объясняет свою идею критикой существующих сервисов знакомств. Он считает, что нынешние приложения зарабатывают на времени, проведенном в них и заинтересованы, чтобы люди оставались одинокими. Их алгоритмы могут только оценивать привлекательность пользователей, но Fate работает иначе.

Платформа использует большие языковые модели и подбирает пары по ответам на вопросы, а не по внешности. Система ищет сходство и взаимную симпатию.

Похожие проекты появляются и в США. Сервис Sitch учитывает детальные параметры от цвета волос до любимой музыки. Приложение Keeper обещает найти партнера с редким потенциалом идеальной совместимости, сообщает The Guardian.

Функция коучинга

Помимо подбора пар, приложения предлагают помощь в общении. ИИ-тренер Fate может генерировать вопросы для собеседника, помогая «раскрыть сущность людей».

Мнения пользователей о новой функции разделились. Так, 28-летняя Жасмин три года искала партнера и назвала сервис полезным. Другой участник Йеремиас признался, что к тренеру не обращается. По его словам, новое поколение разучится получать реальный опыт проб и ошибок полагаясь на машинные советы.

Но Йеремиас отметил другой плюс приложения. Ограничение на пять кандидатов и требование письменно объяснять отказ заставляют относиться к выбору осознаннее. Оба тестировщика Жасмин и Йеремиас сообщили, что после нескольких лет одиночества у них назначены вторые свидания.

Мнение экспертов

Консультант Match Group Амелия Миллер обеспокоена растущей ролью ИИ в романтической сфере. Недавнее исследование компании среди пяти тысяч европейцев показало, что респонденты одобряют использование ИИ для выявления фейковых профилей.

Миллер указывает на риск «антиутопического сценария», где два ИИ ведут диалог, а люди превращаются в рупоры. Она также замечает, что многие клиенты предпочитают спрашивать совета у чат-бота, а не у друзей, потому что обращение к людям требует уязвимости, которая стала некомфортной с появлением альтернативы.

По словам психолога, советы близких помогают оттачивать навыки построения отношений и учиться открытости в безопасной обстановке, тогда как взаимодействие с машиной этого не дает.