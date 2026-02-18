Шадаев рассказал депутатам об основаниях для замедления Telegram в России

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал депутатам Государственной думы основания для замедления работы Telegram в России. Министр связал ограничения с многочисленными нарушениями законодательства и использованием мессенджера в преступных целях.

Министр цифрового развития Максут Шадаев посетил Госдуму для встречи с депутатами Комитета по информационной политике, технологиям и связи. По его словам, решение Роскомнадзора о замедлении работы сервиса принято в связи с систематическими нарушениями федерального законодательства.

Шадаев напомнил о законе, который определяет правовой статус мессенджеров и обязывает их хранить голосовые вызовы и содержание сообщений на территории России для последующего раскрытия по решению суда. Также площадка обязана в течение суток блокировать запрещенный контент. Министр подчеркнул, что за этот закон проголосовали свыше 80 процентов депутатов всех фракций.

По данным главы Минцифры, Telegram проигнорировал около 150 тысяч требований на удаление запрещенной информации. Среди неисполненных предписаний — 1,5 тысячи каналов с детской порнографией и шесть тысяч каналов, связанных с продажей наркотиков. В беседе с «ФедералПресс» Шадаев также сообщил, что за прошлый год с использованием Telegram совершено 150 тысяч преступлений. Из них 30 тысяч связаны с диверсиями и террористическими актами.

Отвечая на вопрос о работе мессенджера, Шадаев заявил, что Telegram пока доступен для пользователей, но работает в режиме замедления.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили о возможной полной блокировке Telegram с 1 апреля. В ведомстве заявили, что дополнительных комментариев по этому вопросу не последует, поскольку позиция уже была изложена ранее.