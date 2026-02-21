Укрытие в раскладном диване не помогло должнику спрятаться от приставов

Судебные приставы обнаружили должника по алиментам в ящике раскладного дивана. Мужчина задолжал семилетней дочери свыше 300 тысяч рублей.

В Калининском районе Санкт-Петербурга задержали 39-летнего местного жителя, который на протяжении года не выплачивал алименты на содержание своей семилетней дочери. Задолженность мужчины превысила 300 тысяч рублей. Должник объяснял отсутствие выплат тем, что не мог найти подходящую работу.

При очередном выходе в адрес судебному приставу удалось застать неплательщика. В отношении него был составлен административный протокол по статье за неуплату средств на содержание детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Во время визита сотрудника ФССП в квартире находился другой мужчина. Он заявил, что хозяин здесь не живет. Однако пристав усомнился в этой информации. Осмотрев квартиру, специалист решил проверить раскладной диван. В ящике для белья в неудобной позе скорчился должник. Обнаружив себя, мужчина выбрался наружу со словами «Сдаюсь, сдаюсь!».

Из-за позднего времени судебный участок был закрыт. Задержанному пришлось провести ночь в отделении полиции. Наутро пристав доставил его на заседание суда, где мужчину признали виновным и назначили наказание в виде десяти суток административного ареста.