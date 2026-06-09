За 2025 год расходы бюджета Петербурга выросли на 5,4 процента

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект об исполнении городского бюджета за 2025 год. Расходная часть составила 1,47 триллиона рублей, что на 5,4% выше показателей предыдущего года.

Пресс-служба Законодательного собрания Северной столицы сообщила о принятии в первом чтении законопроекта об исполнении бюджета города за 2025 год. Согласно представленным данным, за прошлый год в бюджет Северной столицы поступило 1,41 триллиона рублей. Данная сумма на 0,3% превышает запланированный показатель. Общий темп роста доходов по сравнению с предыдущим годом составил 104,7%.

Расходная часть бюджета также продемонстрировала рост. Показатели исполнения увеличились на 5,4%. По целевому назначению было направлено 1,47 триллиона рублей, или 97,9% от запланированного объема бюджетных ассигнований.