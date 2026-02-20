Ленобласть вошла в топ-10 регионов по цифровой трансформации в 2025 году

Ленинградская область по итогам 2025 года заняла девятое место в рейтинге цифровой трансформации субъектов РФ и первое в Северо-Западном федеральном округе. Уровень цифровой зрелости региона достиг 67,6%, превысив плановые показатели Минцифры в полтора раза.

Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник подвел итоги работы ведомства за 2025 год и обозначил планы на 2026-й. Регион подтвердил лидерские позиции в сфере цифровизации, заняв девятое место в рейтинге цифровой трансформации субъектов России и первое место по Северо-Западному федеральному округу в рейтинге руководителей цифровой трансформации, сообщает allnw.ru.

Уровень цифровой зрелости региона составил 67,6%. Данный уровень в 1,5 раза превышает плановые показатели, установленные Министерством цифрового развития. Доля государственных услуг, получивших от жителей оценку выше 4,5 балла, достигла 53,84%.

Инфраструктурная база региона насчитывает порядка 17 тысяч базовых станций, из которых 1,3 тысячи были введены в эксплуатацию в 2025 году. До 2030 года в регионе планируют обеспечить покрытие еще в 15 малых населенных пунктах. Это приблизит доступ населения к высокоскоростному мобильному интернету и голосовой связи к показателю в 100%.