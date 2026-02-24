Ребенок родился после пересадки матки от умершей женщины

В Великобритании зафиксирован случай рождения ребенка от матери, которой была трансплантирована матка умершего донора. Мальчик Хьюго появился на свет в лондонской больнице королевы Шарлотты и Челси в декабре 2025 года.

История Грейс Белл

Менеджер IT-программ Грейс Белл родилась с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера. При этом заболевании матка отсутствует или недоразвита. В подростковом возрасте врачи сообщили ей о невозможности выносить ребенка.

Трансплантацию матки от умершего донора провели в 2024 году. Через несколько месяцев Белл приступила к лечению бесплодия. Рождение сына Хьюго она назвала чудом признавшись, что никогда не считала это возможным. Второе имя Ричард мальчик получил в честь профессора хирурга-гинеколога Ричарда Смита, который руководил процессом трансплантации, сообщает The Guardian.

Благодарность донору и семье погибшей

Грейс Белл призналась, что каждый день думает о донорской матке и великодушии семьи погибшей. Она не может подобрать слов, чтобы выразить благодарность незнакомой женщине и ее близким. Их доброта и бескорыстие помогли осуществить давнюю мечту о материнстве.

Родители донорши поделились своими чувствами. Потеря дочери разрушила их мир. Но благодаря донорству органов она подарила другим семьям бесценный дар времени, надежды, исцеления и жизни. Они гордятся наследием сострадания, мужества и любви, которое их дочь оставила после себя и которое продолжает влиять на людей даже после смерти.

Правовые аспекты

Первую трансплантацию матки в Британии провели в 2023 году. Пациентка Грейс Дэвидсон с синдромом MRKH получила орган от старшей сестры Эми, которая стала живым донором. В мире от посмертного донорства матки родились от 25 до 30 детей.

Статистика показывает, что более двух третей операций проводят с участием живых доноров. Только треть использует органы умерших. Матка не подпадает под стандартные правила согласия на донорство. Ее нет в регистре доноров, и на нее не действует предполагаемое согласие, подразумевающее желание человека стать донором при отсутствии официального отказа.

В каждом конкретном случае семья потенциального донора специально опрашивается на предмет готовности одобрить изъятие матки для последующей трансплантации. Этот случай открывает новые возможности для женщин с диагнозом MRKH и другими формами бесплодия, связанными с отсутствием или патологией матки, давая им шанс на вынашивание и рождение собственного ребенка.