В четверг автомобилистам рассказали об уборке снега в зоне платных парковок

В четырех районах Санкт-Петербурга запланирована уборка снега в зоне платной парковки и очистка кровель многоквартирных домов. Автомобилистов просят учитывать временные ограничения.

По данным пресс-службы СПб ГКУ «Городской центр управления парковками», 26 февраля снегоуборочная техника выйдет на улицы Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов Северной столицы.

В Адмиралтейском районе работы пройдут на Английском проспекте, улице Декабристов, Подольской улице, Рижском и Римского-Корсакова проспектах, Серпуховской улице и площади Труда.

В Василеостровском районе уберут снег на 8-й и 9-й линиях, а также на Железноводской и Уральской улицах. В Центральном районе техника выйдет на Воронежскую, Инженерную, Исполкомскую и Кирочную улицы.

Одновременно коммунальные службы проведут очистку кровель от снега и наледи. В Василеостровском районе работы проведут на нескольких линиях с 5-й по 11-ю.

В Петроградском районе очистят кровли на Большой Пушкарской, Введенской, Дивенской и Зверинской улицах.

Ранее представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга напомнили водителям о необходимости соблюдать правила остановки и стоянки на участках, где установлены соответствующие знаки.