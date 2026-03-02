В Госдуме предложили запретить выдавать гражданство иностранцам с судимостью

В Государственную думу был внесен законопроект, ужесточающий требования для иностранцев при получении гражданства, вида на жительство (ВНЖ) и разрешения на временное проживание (РВП). Отказывать будут при наличии любой неснятой или непогашенной судимости.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, изменяющий условия получения иностранцами гражданства, разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Документ размещен в базе данных Государственной Думы.

На данный момент отказ в гражданстве возможен только при наличии судимости за умышленные преступления. РВП и ВНЖ не выдаются тем, кто осужден за тяжкие или особо тяжкие преступления. Новый законопроект предлагает отказаться от этих прав. Отказ будет следовать при наличии любой неснятой или непогашенной судимости.

Кроме того, будет введено требование о предоставлении физического документа об отсутствии или наличии судимости при подаче заявления на РВП и ВНЖ. От этого освобождаются иностранцы младше 14 лет. При подаче заявления на ВНЖ документ можно не прикладывать, если он уже предоставлялся ранее для получения РВП.

Для квалифицированных специалистов, которые претендуют на вид на жительство после года работы в России, появится новое требование. Им потребуется подтвердить уровень образования, квалификацию и трудовой стаж, полученный в нашей стране.

Если закон примут, он начнет действовать через 180 дней после официального опубликования. Все заявления, поданные до этой даты, рассмотрят по прежним правилам без дополнительных справок о судимости.