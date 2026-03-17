Электромобили могут стать шансом для развития российского автопрома

За последние 20 лет российский автопром не создал массовую модель полностью отечественной разработки. Крупные проекты сворачивали из-за просчетов в бюджетах, зависимости от чужих технологий и нехватки специалистов.

Российский автопром продолжает зависеть от зарубежных технологий. За последние 20 лет в стране стартовало несколько амбициозных проектов, но почти все они завершились скандалами или тихим закрытием. Компания «Маруся Моторс» Николая Фоменко за шесть лет не смогла наладить продажи, оставив после себя лишь прототипы. Причинами стали отсутствие стратегии, неопытность руководства и слабая господдержка, сообщает 110km.ru.

Проект «E-мобиль» Михаила Прохорова собрал множество предзаказов, но спустя четыре года его свернули, а технологии передали государству. Электромобиль «Зетта» из Тольятти тоже не дошел до конвейера. После презентации прототипа компанию обвинили в хищении средств. Проект «Монарх» исчез из повестки после анонса.

На данном фоне выделяется автомобиль «Аурус», созданный в рамках программы «Кортеж». Машины представительского класса стали символом технологического прорыва, но остались нишевым продуктом и не решают проблему массового сегмента.

Главными барьерами остаются деньги, технологии и кадры. Разработка новой платформы требует миллиардных вложений и десятилетий работы. Многие проекты ограничиваются прототипом, забывая о затратной индустриализации. Также сохраняется зависимость от зарубежных комплектующих. Мотор для новейшего кроссовера «Лада Азимут» будут разрабатывать в Китае.

Электромобили считают потенциальным шансом на прорыв. Специалисты отмечают, что в этой нише не нужно разрабатывать сложные двигатели внутреннего сгорания, а экспертиза по электрическим агрегатам уже есть. За пять лет появилось несколько проектов: «КамАЗ» и «Ростех» представили концепт «Кама-1», а «Атом» готовится к запуску на заводе «Москвич». В грузовом сегменте выделяется беспилотный тягач «Навио L5».

Однако успех электромобилей зависит от инфраструктуры. По данным части экспертов, только 12% водителей готовы пересесть на электрокар из-за нехватки зарядных станций. К 2030 году их число планируют увеличить до 72 тысяч.