В Госдуме предложили упразднить патентную систему для мигрантов

Депутаты предложили упразднить патентную систему для трудовых мигрантов. По мнению парламентариев, законопроект об изменении условий выдачи разрешений лишь узаконивает въезд целых семей и противоречит Концепции миграционной политики.

Депутат Государственной думы Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru заявил о необходимости отмены патентной системы для мигрантов. По его словам, это станет мерой борьбы с массовым завозом «кишлаков» и «аулов» на территорию страны. Депутат считает, что законопроект об изменении условий выдачи патентов и разрешений на временное проживание лишь имитирует реформы и узаконивает въезд иностранцев вместе с семьями.

Миронов напомнил, что в декабре его фракция внесла в Госдуму инициативу об отмене патентной системы. Законопроект предполагает, что въезд неквалифицированной иностранной рабочей силы будет осуществляться только в рамках организованного набора. Мигранты должны быть трудоустроены у конкретного работодателя и выполнять обязанности при наличии заключенного договора.

Парламентарий отметил, что уплата фиксированного авансового налога за себя и семьи не решает проблему, а лишь узаконивает заезд целых аулов и кишлаков. По его мнению, это противоречит действующей Концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы.

Ранее правительственная комиссия поддержала инициативу МВД об ужесточении ответственности для иностранцев. Проект поправок предусматривает выдворение за экстремизм, угрозы общественной безопасности и распространение запрещенного контента.