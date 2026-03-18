Зрители уходили с концерта Ларисы Долиной в Петербурге во время ее выступления

В Санкт-Петербурге во время гала-концерта XXVI фестиваля «Триумф джаза», прошедшего 17 марта в БКЗ «Октябрьский», часть зрителей покидала зал после выхода на сцену певицы Ларисы Долиной.

По данным из соцсетей, десятки человек стали уходить сразу после первой песни, еще до окончания выступления. Артистка появилась на сцене в тот момент, когда основатель фестиваля, саксофонист Игорь Бутман, общался с публикой, пишет «Mash на Мойке». Затем он объявил начало выступления Долиной. Очевидцы отмечают, что в целом публика восприняла артистку спокойно, а после завершения номера некоторые зрители даже подарили ей цветы.

Гала-концерт фестиваля, который проходит в Северной столице больше четверти века, собрал на одной сцене Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, симфонический оркестр Ивана Рудина и квартет австралийского мультиинструменталиста Джеймса Моррисона . Губернатор Александр Беглов направил приветствие участникам мероприятия, назвав фестиваль доброй весенней традицией города.

Ранее сообщалось, что Долина регулярно выступает на корпоративных мероприятиях: ее концерт для работников банковской сферы в Петербурге оценивался более чем в 3,5 миллиона рублей. На этом фоне в прессе обсуждали перенос ее сольного концерта в Коломне из-за низких продаж билетов, а также судебный спор вокруг продажи квартиры в центре Москвы, который, по данным СМИ, мог сказаться на востребованности артистки.