Среда, 18 марта 2026
$81.05 €92.66 ¥11.74
5.1 C
Санкт-Петербург
Транспорт

За три месяца зимы по Неве перевезли почти четыре тысячи пассажиров

Александра Лошенкова
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге подвели предварительные итоги первой в истории города системной зимней навигации. С декабря 2025 по март 2026 года по акватории Невы перевезли 3,9 тысячи пассажиров.

Впервые на территории Северной столицы были организовали регулярные перевозки водным транспортом в зимний период с использованием городской причальной инфраструктуры.

Для швартовки судов одной из компаний на Мытнинской набережной был задействован городской причал «Петропавловская крепость». Объект находится в оперативном управлении СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта». С декабря по февраль к причалу пришвартовались 175 судов. Были задействованы теплоходы ледового класса и суда на воздушной подушке, способные передвигаться как по льду, так и по воде.

Специалисты модернизировали причал для обеспечения безопасности и доступности. Был установлен специальный трап, дополнительные поручни для маломобильных групп населения, система видеонаблюдения для круглосуточного мониторинга. Также смонтировали зарядную станцию мощностью 150 киловатт для электросудов.

Все зимние маршруты водного транспорта внесли в государственную информационную систему. Пассажиры могли заблаговременно узнать информацию о перевозчике, расписании и доступных услугах. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В рамках проекта «Ледяной драйв» компания «Астра Марин» выполнила 102 рейса на судах на воздушной подушке, перевезя полторы тысячи пассажиров. Теплоход ледового класса «Шустрый бобер» за 28 новогодних экскурсий принял 2,4 тысячи гостей. Судами на воздушной подушке компании «Нева Тревел» в январе–феврале воспользовались шесть тысяч человек.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Наука

Комета 3I/ATLAS принесла весточку из молодой Вселенной

В конце 2025 года астрономы получили уникальную возможность детально изучить вещество, прибывшее из-за пределов Солнечной системы.Два крупнейших инструмента — космический телескоп «Джеймс Уэбб» и комплекс радиотелескопов ALMA в Чили — направили свои зеркала на межзвездную комету 3I/ATLAS. Результаты наблюдений, проведенных двумя независимыми группами исследователей, оказались сенсационными: химический состав небесной гостьи кардинально отличается от всего, что ученые видели в нашей планетной системе.Третий межзвездный странникПо данным arxiv.org, 3I/ATLAS стала третьим зарегистрированным объектом, прилетевшим к нам из других звездных систем. Первый — 1I/Оумуамуа (2017 год) — не выделял газов, что сделало невозможным изучение его состава. Второй — 2I/Борисов (2019 год) — оказался кометой, но слишком тусклой для подробного анализа.Третий, обнаруженный гавайской системой ATLAS в июле 2025 года, был ярким, активным и доступным...
Общество

Землю накроет сильнейшая за два месяца магнитная буря

После кратковременной передышки 18 марта нашу планету ожидает мощный геомагнитный удар.Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, утром 17 марта ученые зафиксировали вспышку на Солнце класса M2.8. Ее особенность в том, что произошла она в центре солнечного диска, то есть выброс плазмы направлен непосредственно на Землю.Прогноз магнитных бурьСреда, 18 марта, станет последним спокойным днем. Вероятность стабильной магнитосферы оценивается в 68%. Однако атмосферное давление в этот день будет повышенным: в Санкт-Петербурге ожидается около 773 мм рт. ст., в Москве — 760–765 мм ртутного столба, что может вызвать тяжесть в голове и скачки давления у метеочувствительных людей.Ситуация резко изменится 19 марта. Плазменное облако достигнет Земли в промежутке с 4 до 6 часов утра по московскому времени. Скорость потока составляет...
По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb