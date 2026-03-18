За три месяца зимы по Неве перевезли почти четыре тысячи пассажиров

В Санкт-Петербурге подвели предварительные итоги первой в истории города системной зимней навигации. С декабря 2025 по март 2026 года по акватории Невы перевезли 3,9 тысячи пассажиров.

Впервые на территории Северной столицы были организовали регулярные перевозки водным транспортом в зимний период с использованием городской причальной инфраструктуры.

Для швартовки судов одной из компаний на Мытнинской набережной был задействован городской причал «Петропавловская крепость». Объект находится в оперативном управлении СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта». С декабря по февраль к причалу пришвартовались 175 судов. Были задействованы теплоходы ледового класса и суда на воздушной подушке, способные передвигаться как по льду, так и по воде.

Специалисты модернизировали причал для обеспечения безопасности и доступности. Был установлен специальный трап, дополнительные поручни для маломобильных групп населения, система видеонаблюдения для круглосуточного мониторинга. Также смонтировали зарядную станцию мощностью 150 киловатт для электросудов.

Все зимние маршруты водного транспорта внесли в государственную информационную систему. Пассажиры могли заблаговременно узнать информацию о перевозчике, расписании и доступных услугах. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В рамках проекта «Ледяной драйв» компания «Астра Марин» выполнила 102 рейса на судах на воздушной подушке, перевезя полторы тысячи пассажиров. Теплоход ледового класса «Шустрый бобер» за 28 новогодних экскурсий принял 2,4 тысячи гостей. Судами на воздушной подушке компании «Нева Тревел» в январе–феврале воспользовались шесть тысяч человек.