Дачников могут оштрафовать на 50 тысяч рублей за пустой участок 

Александра Лошенкова
Владельцы садовых и огородных участков могут быть привлечены к административной ответственности за использование их не по назначению.  

Как пояснил юрист Илья Русяев в беседе NEWS.ru, действующее законодательство обязывает правообладателей земельных наделов приступить к их освоению в строго определенный срок. Согласно нормам, этот период составляет три года с момента приобретения прав на участок. 

Юрист пояснил, что трехлетний период,  исчисляется по-разному в зависимости от момента возникновения прав. Для владельцев, оформивших участки до 1 марта 2025 года, отправной точкой для отсчета является именно эта дата. Игнорирование данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности.

Размер административного штрафа для граждан определяется кадастровой стоимостью земли и варьируется в пределах 1–1,5% от нее. Минимальный порог санкции определен законодательством в 20 тысяч рублей. В ситуациях, когда кадастровая стоимость не рассчитана, применяется фиксированная шкала от 20 до 50 тысяч рублей.

Наука

Комета 3I/ATLAS принесла весточку из молодой Вселенной

В конце 2025 года астрономы получили уникальную возможность детально изучить вещество, прибывшее из-за пределов Солнечной системы.Два крупнейших инструмента — космический телескоп «Джеймс Уэбб» и комплекс радиотелескопов ALMA в Чили — направили свои зеркала на межзвездную комету 3I/ATLAS. Результаты наблюдений, проведенных двумя независимыми группами исследователей, оказались сенсационными: химический состав небесной гостьи кардинально отличается от всего, что ученые видели в нашей планетной системе.Третий межзвездный странникПо данным arxiv.org, 3I/ATLAS стала третьим зарегистрированным объектом, прилетевшим к нам из других звездных систем. Первый — 1I/Оумуамуа (2017 год) — не выделял газов, что сделало невозможным изучение его состава. Второй — 2I/Борисов (2019 год) — оказался кометой, но слишком тусклой для подробного анализа.Третий, обнаруженный гавайской системой ATLAS в июле 2025 года, был ярким, активным и доступным...
Общество

Землю накроет сильнейшая за два месяца магнитная буря

После кратковременной передышки 18 марта нашу планету ожидает мощный геомагнитный удар.Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, утром 17 марта ученые зафиксировали вспышку на Солнце класса M2.8. Ее особенность в том, что произошла она в центре солнечного диска, то есть выброс плазмы направлен непосредственно на Землю.Прогноз магнитных бурьСреда, 18 марта, станет последним спокойным днем. Вероятность стабильной магнитосферы оценивается в 68%. Однако атмосферное давление в этот день будет повышенным: в Санкт-Петербурге ожидается около 773 мм рт. ст., в Москве — 760–765 мм ртутного столба, что может вызвать тяжесть в голове и скачки давления у метеочувствительных людей.Ситуация резко изменится 19 марта. Плазменное облако достигнет Земли в промежутке с 4 до 6 часов утра по московскому времени. Скорость потока составляет...
Комета 3I/ATLAS принесла весточку из молодой Вселенной

Землю накроет сильнейшая за два месяца магнитная буря

