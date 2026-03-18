Дачников могут оштрафовать на 50 тысяч рублей за пустой участок 

Владельцы садовых и огородных участков могут быть привлечены к административной ответственности за использование их не по назначению.

Как пояснил юрист Илья Русяев в беседе NEWS.ru, действующее законодательство обязывает правообладателей земельных наделов приступить к их освоению в строго определенный срок. Согласно нормам, этот период составляет три года с момента приобретения прав на участок.

Юрист пояснил, что трехлетний период, исчисляется по-разному в зависимости от момента возникновения прав. Для владельцев, оформивших участки до 1 марта 2025 года, отправной точкой для отсчета является именно эта дата. Игнорирование данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности.

Размер административного штрафа для граждан определяется кадастровой стоимостью земли и варьируется в пределах 1–1,5% от нее. Минимальный порог санкции определен законодательством в 20 тысяч рублей. В ситуациях, когда кадастровая стоимость не рассчитана, применяется фиксированная шкала от 20 до 50 тысяч рублей.