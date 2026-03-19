Авито поставил во главе маркетинга и коммерции выходца из data science

Платформа объявлений Авито сделала ставку на усиление роли искусственного интеллекта в ключевых бизнес-функциях. Руководить маркетингом и коммерцией теперь будет специалист с многолетним опытом в аналитике и data science.

Как сообщили в пресс-службе Авито, директором центрального маркетинга и коммерческого департамента назначен Тимур Мерлин, который работает в компании с 2018 года. В его задачи войдет развитие обоих направлений с фокусом на внедрение генеративного ИИ и data-driven-подходов. Маркетинг и коммерция теперь находятся в периметре управляющего директора по искусственному интеллекту Андрея Рыбинцева — такое решение принято для системного внедрения AI-подходов в маркетинговые процессы.

В Авито стратегию внедрения генеративного ИИ приняли год назад, и она стала частью долгосрочной бизнес-стратегии. При этом, как отмечают в компании, искусственный интеллект здесь никогда не использовался просто ради хайпа — только когда можно измерить конкретное влияние на бизнес. Новое назначение призвано усилить этот подход: процессы создания креативов, проектирования кампаний и проверки гипотез будут изначально строиться вокруг GenAI.

Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито, пояснил, что перед Тимуром стоит задача превратить ИИ в «нервную систему» маркетинга, на которой будут строиться ключевые процессы и решения. Сам Тимур Мерлин добавил, что накопленный опыт в data science-продуктах, аналитике и коммерции позволит сделать маркетинг платформы эффективнее. В частности, благодаря ранее внедренным DS-механизмам в коммерческом департаменте удалось кратно повысить эффективность продаж и возврат на инвестиции. В 2023 году он руководил переходом продуктов монетизации на аукционную модель рекламы — одним из ключевых изменений коммерческой модели платформы.

Тимур Мерлин работает в Авито более восьми лет, начинал с позиции аналитика, а также преподает в Высшей школе экономики. Ранее он занимался разработкой ML-моделей и организацией международных киберспортивных турниров.