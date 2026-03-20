В Петербурге скончалась телеведущая Галина Мшанская

Телеведущая и супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили Галина Мшанская скончалась в Санкт-Петербурге в ночь на 20 марта.

В Петербурге на 91 году жизни ушла из жизни Галина Мшанская. Информацию о смерти коллеги опубликовала в своем Телеграм-канале Ника Стрижак.

Ника Стрижак рассказала, что у Галины Мшанской в последнее время были проблемы со здоровьем, но при этом она до последних дней сохраняла ясность ума.

Стрижак также отметила, что Мшанская создала множество программ с участием мировых звезд музыкального театра, и вспомнила ее глубокие знания, особую манеру подачи, характерную интонацию и низкий голос.

Напомним, что Галина Мшанская была женой народного артиста СССР Олега Басилашвили, а также работала музыкальным редактором, сценаристом и телеведущей.