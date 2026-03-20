Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 15 процентов годовых

Совет директоров Банка России 20 марта 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, установив ее на уровне 15% годовых. Об этом говорится в официальном заявлении регулятора.

Ключевая ставка представляет собой минимальный процент, под который Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует сдерживанию инфляции, поскольку кредиты становятся дороже, а вклады — выгоднее, что сокращает потребительский спрос. Снижение ставки, напротив, удешевляет кредиты и стимулирует потребление и инвестиции.

Динамика ключевой ставки в последние годы была разнонаправленной. В июне 2025 года впервые за три года ее снизили до 20%. Затем последовало поэтапное уменьшение: в июле до 18%, в сентябре до 17%, в октябре до 16,5%, в декабре до 16% и в феврале 2026 года до 15,5%.

До этого, в середине 2023 года, регулятор начал повышение ставки из-за ускорившейся инфляции и роста кредитования. В июле 2024 года ставка была поднята до 18%, в сентябре до 19%, а в октябре достигла рекордного уровня 21%, на котором продержалась более семи месяцев. Предыдущее снижение ставки фиксировалось в сентябре 2022 года — тогда показатель опустился до 7,5%.