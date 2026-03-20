Транспортники из Петербурга приняли участие в коллегии Минтранса

Генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин принял участие в итоговой расширенной коллегии Минтранса России в Москве. На мероприятии подвели итоги работы ведомства за 2025 год и определили задачи до 2028 года.

В Колонном зале Дома Союзов прошла итоговая расширенная коллегия Минтранса России. Участники подвели итоги работы ведомства за 2025 год и определили цели на 2026 год, а также плановый период до 2028 года.

Глава Минтранса Андрей Никитин представил ключевые результаты отрасли и обозначил приоритеты дальнейшего развития. Особое внимание уделили обновлению общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Заместители председателя Правительства Марат Хуснуллин и Виталий Савельев высоко оценили работу ведомства в 2025 году и поставили задачи на 2026 год. В мероприятии принял участие генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин.