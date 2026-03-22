Петербуржец оплатил 104 штрафа после угрозы ареста внедорожника

Судебные приставы Выборгского района убедили 59-летнего жителя Петербурга погасить накопленные долги после обнаружения его автомобиля.

Мужчина задолжал 104 штрафа за превышение скорости на общую сумму почти 80 тысяч рублей, накопленных за 2025 год, и не предпринимал попыток их оплатить. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

Возле Выборгского районного суда судебные приставы обнаружили автомобиль неплательщика — внедорожник «Тойота». Владельцу, приехавшему на заседание, разъяснили, что в случае неисполнения требований исполнительных документов транспортное средство будет арестовано.

После беседы с сотрудником органа принудительного исполнения мужчина нашел денежные средства и с помощью банковского перевода оплатил не только все штрафы, но и исполнительский сбор. Общая сумма составила 114 тысяч рублей. Автомобиль был оставлен владельцу на ответственное хранение до поступления средств на депозитный счет судебных приставов, после чего мужчина проследовал на судебное заседание.

Напомним, что с начала года судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали почти 203 миллиона рублей штрафов.