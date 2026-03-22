В Кронверкском округе Петроградского района подвели итоги работы за 2025 год

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков подвел итоги работы муниципального округа Кронверкское за 2025 год.

На территории с населением более 16,8 тысячи человек проводилась работа по созданию комфортной городской среды в соответствии с приоритетами, определенными губернатором Александром Бегловым.

В своем Телеграм-канале Ваньчков отметил, что за год в округе обустроили детскую площадку в Кропоткинском сквере, создали зону отдыха на улице Большой Пушкарской, отремонтировали газонные ограждения по 12 адресам, выполнили ремонт внутриквартальных территорий по девяти адресам и высадили 500 цветов на ключевых улицах.

В социальной сфере 175 ветеранам и жителям блокадного Ленинграда вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Проведены мероприятия ко Дню Победы и патриотические экскурсии для школьников, организована поддержка участников специальной военной операции и их семей. Была также налажена системная работа с людьми «серебряного возраста», молодежью и многодетными семьями, а также взаимодействие с образовательными учреждениями, ветеранскими и общественными организациями.

Округ развивает спортивную жизнь: состоялись Кронверкский кубок по футболу, турниры по настольному теннису и морскому многоборью.

Ваньчков поблагодарил команду муниципального округа, депутатов и жителей за работу и отметил важность сохранения набранного темпа с опорой на запросы жителей и реальные задачи территории.