Силы ПВО за сутки уничтожили свыше 60 БПЛА в Ленобласти

Силы противовоздушной обороны уничтожили больше 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Ленинградской области за сутки. Один из дронов при падении повредил опору ЛЭП в Выборгском районе.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 60 беспилотников в регионе. По его словам, силы ПВО сбили свыше 60 БПЛА менее чем за сутки.

Один из беспилотников при падении повредил опору линии электропередачи в районе поселка Ермилово Выборгского района, добавил глава региона в соцсетях.

На месте падения на поле ведется тушение сухой травы. В настоящее время информации о пострадавших не поступало.