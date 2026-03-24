На трассе ВСМ между Москвой и Петербургом установили два временных моста

На строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом в Тверской области смонтировали два временных моста через реку Шошу. Общий вес металлоконструкций превысил 11 тысяч тонн.

Конструкции расположили по обоим берегам реки, но не сомкнули над водой. Длина левого моста составила 620 метров, а правого находится на отметке в 492 метра.

Теперь у строителей появился прямой доступ к водной части стройки, где возводят постоянный мост. В русле реки предстоит установить четыре опоры. Специалисты уже копают котлованы, укрепляют стенки шпунтом и вынимают грунт. Об этом сообщили в пресс-службе Нацпроектстрой.

Представители компании добавили, что в пойменной части специалисты готовят основание для будущего моста. Именно здесь установят сваи и ростверки. Всего необходимо создать 250 конструкций, причем 186 из них уже в работе. Длина постоянного моста через Шошу составит свыше восьми километров. Этот объект станет одним из самых протяженных на первой линии ВСМ. На стройке работают 469 человек и задействована 61 единица техники.

Ранее заместитель министра транспорта Алексей Шило отметил, что строители выходят на первые участки, где в будущем начнут испытывать поезда. По его словам, вопросы с финансированием были улажены, земельные участки оформлены, а сертификация уже началась.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что за период стройки и первые 20 лет эксплуатации валовой региональный продукт города вырастет более чем на два триллиона рублей, а бюджетные доходы превысят 250 миллиардов рублей. Сокращение времени в пути приведет к росту туристического потока и развитию инфраструктуры. Вдоль трассы планируется построить почти четыре миллиона квадратных метров недвижимости.