Консультация с психологом не решит проблему рождаемости

Направление женщин к психологу для «формирования положительных установок» на рождение детей рискует превратиться в формальную меру, не влияющую на демографическую ситуацию.

В феврале 2026 года Минздрав утвердил методические рекомендации по диспансеризации лиц репродуктивного возраста. Согласно документу, женщина в возрасте от 18 до 49 лет, которая указала в анкете отсутствие желания иметь детей, направляется к психологу с целью формирования положительных установок на рождение детей.

В беседе с RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович отметил, что Россия действительно сталкивается с острой демографической проблемой. Он указал на снижение рождаемости и сокращение численности женщин активного репродуктивного возраста. По его словам, до 20 % молодых женщин до 30 лет заявляют об отсутствии желания иметь детей. Якубович пояснил, что документ Минздрава направлен на воздействие именно на установки, а не на состояние здоровья.

По мнению эксперта, решение о рождении ребенка зависит от совокупности факторов. В их число входят уровень дохода, жилищные условия, стабильность партнерских отношений, карьерные перспективы и уверенность в будущем. Он подчеркнул, что отсутствие этих факторов является главной причиной отказа от детей.

Сама формулировка «формирование положительных установок» создает риск превращения психологической помощи в мягкое принуждение. Это может вызвать отторжение и недоверие к системе здравоохранения, подчеркнул Якубович.

Эксперт рекомендовал сменить риторику с формирования на поддержку, сделав целью консультации помощь в осознанном выборе, а не переубеждение любой ценой.