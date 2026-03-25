В Петербурге началась подготовка к военно-морскому салону «ФЛОТ-2026»

Началась подготовка к проведению XIII Международного военно-морского салона «ФЛОТ-2026», который пройдет с 10 по 14 июня на площадке кластера «Остров Фортов» в Кронштадте.

Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Телеграм-канале. В мероприятии запланировано участие свыше 180 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежных компаний. В акватории Средней гавани будет представлено вооружение и военная техника. Традиционно гостей салона порадуют выступления авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи».

На первом заседании рабочей группы обсудили готовность улично-дорожной сети, вопросы безопасности, организации движения и транспортного обеспечения. Для удобства участников организуют работу двух шаттловых маршрутов по городу и трех городских автостоянок, планируется усилить движение автобусных маршрутов № 101, 101Э и 175. Водное сообщение организуют от причалов «Сенатская» и «Дворцовая» до Кронштадта на скоростных катамаранах.

Поляков отметил, что Санкт-Петербург регулярно принимает масштабные мероприятия, и выразил уверенность, что с накопленным опытом «ФЛОТ-2026» пройдет на высоком уровне и станет яркой страницей в истории военно-морского салона.