Первоапрельская шутка в рабочем чате может стать поводом для увольнения

Работодатель может уволить сотрудника за первоапрельскую шутку в рабочем чате, если она оскорбительна или нарушает трудовую дисциплину.

Адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры» Ирина Глазкова предупредила, что первоапрельские шутки в рабочем чате могут стать поводом для дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. По ее словам, независимо от дня в календаре шутка в корпоративном мессенджере является дисциплинарным проступком. Общий рабочий чат должен использоваться для обмена нужной информацией, а не для развлечений.

В течение рабочего дня сотрудники обязаны заниматься трудовыми обязанностями и не мешать другим. Использование рабочего чата не по назначению является нарушением трудовой дисциплины, добавила адвокат в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, работодатель может вынести замечание, объявить выговор или уволить сотрудника. Главное условие для увольнения заключается в наличии действующего дисциплинарного взыскания, срок которого еще не истек.

При принятии решения работодатель анализирует, насколько оскорбительной была шутка, унижала ли она коллег, а также влияла ли на репутацию компании. Глазкова подчеркнула, что учитываются наличие дисциплинарных взысканий, стаж работы и поощрения. Если сотрудник считает увольнение незаконным, он может обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд.