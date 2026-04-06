Сбер продемонстрирует технологии ИИ для исследования космоса

Сбер выступил ГигаПартнёром Недели космоса. Крупное событие начнётся в России 6 апреля и будет посвящено 65-летию полёта Юрия Гагарина. Компания представит свои разработки, способствующие популяризации космоса и сближению его с людьми.

В пресс-службе сообщили, что 9 апреля Сбер присоединится к Российскому космическому форуму. Организаторы проведут отдельную сессию «ИИ как трамплин в освоении космоса». Её модератором станет вице-президент Сбера, руководитель управления исследований и инноваций Альберт Ефимов.

Участие в Неделе космоса — естественный этап для Сбера, который давно занимает значимое место в науке. Компания создаёт передовые решения в сфере ИИ, машинного обучения и анализа данных. Эти технологии уже применяют в космической отрасли. В ноябре 2025 года на МКС отправили полностью автономную версию российской нейросети ГигаЧат. В мировой практике это первый случай, когда большая языковая модель стала полноценным рабочим инструментом для космонавтов в повседневной деятельности.

В рамках Недели космоса партнёры Сбера также приготовили для клиентов экосистемы банка специальные космические предложения. Сервис Самокат выпустил ограниченную серию товаров под своей маркой, а в приложении появились тематические подборки и игровые механики. Музыкальный сервис Звук открыл раздел с плейлистами, подкастами и аудиокнигами о космосе. Онлайн-кинотеатр Okko сформировал подборку фильмов на космическую тему. А онлайн-школа Фоксфорд совместно с Роскосмосом запускает бесплатный образовательный курс «Космос: инструкция по применению». Программа ориентирована на детей с самого раннего возраста и их родителей. Она охватывает основные темы освоения космоса, актуальные исследования, технологии и профессии будущего в науке.

