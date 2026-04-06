Дети заменяют живое общение на диалог с искусственным интеллектом

Современные дети все чаще выбирают разговор с нейросетью, а не живой диалог. Причина кроется в отсутствии страха быть осужденным и в возможности получить ответ в любое время суток.

Психолог-расстановщик Ольга Федотова в беседе с RuNews24.ru объяснила, почему искусственный интеллект всё чаще заменяет живое общение в семьях. По ее словам, существует три причины выбора ИИ вместо живого собеседника. К основным эксперт отнесла круглосуточную доступность технологии, отсутствие страха осуждения или наказания, а также постепенную потерю способности вести диалог и выражать эмоции.

Федотова добавила, что современные дети не представляют досуга без смартфона, а их интересы вращаются вокруг социальных сетей и видеоигр. Родители постоянно проводят время в гаджетах и редко находят возможность для живого общения.

В итоге искусственный интеллект создает иллюзию безусловной любви и безопасности. Однако психолог подчеркнула, что частое взаимодействие с нейросетью в ущерб живому общению ведет к потере эмпатии, падению эмоционального интеллекта и неумению решать проблемы самостоятельно.

Эксперт советует доверять ИИ только рутинные задачи, а для живого общения находить время. Например, встречаться с друзьями, ходить в кружки, театр, завести собаку или участвовать в расстановках. Она также рекомендовала регулярно устраивать цифровой детокс и помнить, что у искусственного интеллекта нет материнского инстинкта.