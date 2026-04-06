Лариса Долина исполнит роль в спектакле Михаила Барщевского «Мечты Фемиды»

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Лариса Долина"

Народная артистка России Лариса Долина сыграет в спектакле «Мечты Фемиды» режиссера и адвоката Михаила Барщевского.

В беседе с 360.ru Барщевский сообщил, что седьмого апреля состоится пресс-завтрак с участием Долиной. однако от подробных комментариев постановщик отказался.

На сайте театра «Неформат» указано, что спектакль построен на двух сюжетных линиях. Одна посвящена медиамагнату, который уверен, что все продается и покупается. Другая рассказывает о судье, привыкшей полагаться только на себя и держать всё под контролем.

Авторы характеризуют постановку как рассчитанную на тех, кто любит неожиданные повороты, не доверяет штампам и верит в добро.

Ранее стало известно, что Лариса Долина может получить свыше 21 миллиона рублей от продажи билетов на свой юбилейный концерт «Юбилей в кругу друзей» в Санкт-Петербурге.

Безопасность во всем: как новый OMODA C5 защищает водителя и пассажиров
JAECOO J6: новый взгляд на внедорожники в эпоху технологичного комфорта
