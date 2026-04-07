Незаконная перепланировка в Петербурге может обойтись в 100 тысяч рублей

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили повысить штрафы за незаконную перепланировку квартир, привязав их к кадастровой стоимости жилья. Для граждан минимальный штраф может составить 0,5-1% от кадастровой стоимости, но не меньше 100 тысяч рублей.

Парламентарии предложили повысить штрафы за незаконную перепланировку квартир, привязав их к кадастровой стоимости жилья. В настоящее время нарушители платят от 2 до 2,5 тысячи рублей, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

По мнению депутатов, данная сумма мала для тех, кто превращает квартиры в мини-отели или хостелы. Согласно новой схеме гражданам придется заплатить 0,5-1% от кадастровой стоимости, а компаниям 1,5-2%, но не меньше 100 тысяч рублей.

Идею уже одобрила профильная комиссия, теперь ее рассмотрят депутаты ЗакСа. Кроме того, парламентарии поддержали запрет на проведение богослужений и миссионерской деятельности в жилых помещениях. При этом сохраняется право на индивидуальные религиозные практики для проживающих.