Водитель гидроцикла врезался в прогулочный теплоход в Петербурге

У мужчины не было прав, он не успел вовремя притормозить.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем рассказали в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО. Все случилось в Петровском фарватере, участниками аварии на воде гидроцикл и прогулочный теплоход «Москва». Водитель ехал на большой скорости и не успел вовремя остановиться, что стало причиной столкновения. В результате никто серьезно не пострадал – разлив нефтепродуктов также оказался незначительным. Полицейские выяснили, что у мужчины, который сел за гидроцикл, не имел разрешения на управление водным видом транспорта. Сейчас они пытаются разобраться в инциденте.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Mercedes столкнулся со “Скорой помощью” на Невском проспекте. Судя по фотографиям, опубликованным с места происшествия, у иномарки серьезно пострадал капот. Дорожные инспекторы передают, что в аварии пострадали два фельдшера “Скорой медицинской помощи”.