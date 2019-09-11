Россиянин утонул на Пхукете в начале отпуска

Мужчина купался в море, когда его унесло далеко от берега.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщает новостной интернет-портал Phuket News. Российский турист приехал в Пхукет восьмого сентября. Он хотел нежиться под солнцем и плавать до 20 числа. В один из дней он отправился на пляж, чтобы купаться в море. 60-летний мужчина не думал, что его унесет далеко от берега. Ему на выручку пришли спасатели – они вытащили 60-летнего россиянина из воды, но не смогли привести его в чувства. На место прибыла карета скорой помощи – пострадавшему ничего не помогало. Специалисты констатировали смерть туриста.

Пока что не уточнена причина смерти россиянина.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что турист из России утонул на курорте во Вьтнаме. Погибшим, по данным вьетнамских правоохранительных органов, оказался 46-летний Александр из России. Туриста опознала жена, которая отдыхала вместе с ним на курорте. Женщина рассказала, что её муж пошел на пляж сразу после завтрака.