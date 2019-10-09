Многотонная фура смяла внедорожник в Гатчинском районе

Многотонная фура смяла внедорожник в Гатчинском районе
В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com

ДТП с участием грузовика Isuzu и внедорожника Nissan произошло вечером 8 октября неподалеку от деревни Выра в Гатчинском районе.

Все произошло на Киевском шоссе около деревни Выра. Как сообщают очевидцы, столкновение произошло из-за неудачного разворота внедорожника на трассе, в результате которого большегруз влетел в бок легковушки. Отмечается, что иномарка серьезно повредилась в результате аварии. Автомобиль покидал место ДТП на эвакуаторе.

Отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал. Фото и видео с места дорожно-транспортного происшествия опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее GazetaSPb сообщала, что жесткое ДТП на «Магистральной» собрало огромную пробку. Очевидцы уверяют, что только чудо спасло жизнь участникам страшного инцидента.

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