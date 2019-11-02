Пугачева пообещала выступить на 80-летие

Артистка выступила в Минске и немного разоткровенничалась со слушателями.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. Слова Аллы Пугачевой приводит Telegram-канал Super.ru, поделившийся видеозаписью с концерта. Певица заверила, что не хотела выступать, но ее пригласили в Белоруссию, которую она очень любит. Алла Пугачева подумала немного и решила – а почему бы и нет?

«Все, теперь ждите. Теперь, если и выступлю, то только в 80»,

— заявила артистка.

Напоминаем, что певицы заявила о прекращении гастрольной деятельности еще десять лет назад. В этом году Алле Пугачевой исполнилось 70 лет – к юбилею приурочили концерт в Кремлевском дворце. Тем, кто хочет попасть на следующее выступление, придется ждать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты Пугачевой до слез растроганы её дочерью. Интернет-пользователи оставили множество восхищенных комментариев, где отмечают, как похожи Пугачева и её младшая дочь. Некоторых комментаторов видеоролик тронул до слез.