Поклонники Аллегровой ждали ее в Мурманске, а она не приехала

Артистка отказалась выступать из-за низких продаж билетов.

Об этом стало известно 27 ноября. Обо всем сообщает Газера.ру. Концертный директор певицы Хизри Байтазиев отметил, что Аллегрова не поехала в Мурманск, так как в Ледовом дворце очень холодно и никто не хочет туда идти даже ради концерта. Именно неотапливаемым помещением он объяснил низкие продажи билетов. Когда у Байтазиева спросили, почему поклонников не предупредили об отмене выступления, мужчина положил трубку.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя температуру на площадке, заверил, что никогда не слышал подобные жалобы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что паром «Принцесса Анастасия» в очередной раз отменил круизы в Петербурге. Круизы из Петербурга 28 и 30 ноября и из Хельсинки 29 ноября и 1 декабря пришлось отменить. Перевозчик принес извинения пассажирам за неудобства.