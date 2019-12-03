В течение суток с улиц Петербурга вывезли 11,3 тыс. кубометров снега

В течение суток из Петербурга вывезли 11,3 тыс. кубометров осадков на снегоплавильные и снегоприемные пункты

В уборке дорог и тротуаров 3 декабря были задействованы более 700 единиц техники и 1 тыс. 100 работников ручного труда, сообщили сообщает в Комитете по благоустройству Петербурга.

Дорожники промели тротуары и проезжую часть, обработали улицы пескосоляной смесью и открыли водоотводные устройства.

За сутки на Петербург выпало более 12 см снега.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылась горячая линия по вопросам уборки снега. Ведомство принимает обращения граждан по поводу уборки внутриквартальных территорий.