В течение суток с улиц Петербурга вывезли 11,3 тыс. кубометров снега

В течение суток с улиц Петербурга вывезли 11,3 тыс. кубометров снега
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В течение суток из Петербурга вывезли 11,3 тыс. кубометров осадков на снегоплавильные и снегоприемные пункты

В уборке дорог и тротуаров 3 декабря были задействованы более 700 единиц техники и 1 тыс. 100 работников ручного труда, сообщили сообщает в Комитете по благоустройству Петербурга.

Дорожники промели тротуары и проезжую часть, обработали улицы пескосоляной смесью и открыли водоотводные устройства.

За сутки на Петербург выпало более 12 см снега.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылась горячая линия по вопросам уборки снега. Ведомство принимает обращения граждан по поводу уборки внутриквартальных территорий.

дорожники зимняя уборка снег
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ущерб от пожара в ангаре в Шушарах оценивают в 3 миллиона долларов
Родственники погибших отреагировали на обвинение пилота в авиакатастрофе ...
В течение суток с улиц Петербурга вывезли 11,3 тыс. кубометров снега
В Барселоне мужчина убил свою возлюбленную из России
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Ломоносове
Детям с гепатитом С предоставят бесплатные лекарства в Петербурге
Кандидатов с плохим зрением не берут работать машинистами метрополитена
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем увеличилось до 17