В Петербург идет теплый атмосферный фронт

Атмосферный фронт принесет в Петербург тепло и небольшой снег в субботу, 8 февраля.

Петербуржцев ждут облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Температура воздуха составит 0…-2 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МЧС рассказали о погоде в Петербурге на выходных. Скорость ветра будет изменяться от 7 до 12 метров в секунду ночью, а днем достигнет 5-10 м/с. Температура воздуха же будет колебаться от -1 до +1 градуса, а днем повысится до +2 и +4.