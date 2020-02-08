В Петербург идет теплый атмосферный фронт

В Петербург идет теплый атмосферный фронт
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Атмосферный фронт принесет в Петербург тепло и небольшой снег в субботу, 8 февраля.

Петербуржцев ждут облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Температура воздуха составит 0…-2 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МЧС рассказали о погоде в Петербурге на выходных. Скорость ветра будет изменяться от 7 до 12 метров в секунду ночью, а днем достигнет 5-10 м/с. Температура воздуха же будет колебаться от -1 до +1 градуса, а днем повысится до +2 и +4.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
погода синоптик снег
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург идет теплый атмосферный фронт
В подвале на Ударников зарезали мужчину
В Гатчинском районе ночью сгорел дом
Ривалдо рассказал, кто может заменить Месси в «Барселоне»
Каршеринг припарковался в кювете на Маршала Мерецкого
Водитель на Гелендвагене скрылся с места ДТП на КАД
В Канаде подали иск к Ирану из-за сбитого украинского самолета
Трамп уволил посла США в ЕС, который давал показания по делу об импичменте