Петербург в очередной раз бьет температурный рекорд

Петербург в очередной раз бьет температурный рекорд
Весна радует горожан теплом. Фото: Pixabay

Воздух в этот понедельник прогрелся почти до плюс восьми градусов.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем сообщил в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он объявил, что в Санкт-Петербург вновь побит температурный рекорд – на этот раз 2015 года. В этот понедельник было на 0,3 градуса теплее, чем пять лет назад – воздух успел прогреться до плюс 7,9 градусов.

Напоминаем, что первый температурный рекорд весны был установлен 2 марта, когда столбик термометра поднялся до отметки в плюс 5,9 градусов. Самым теплым вторым мартом до этого считался тот, который случился в 1997 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил весенний температурный рекорд 23-летней давности.

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