Синоптик рассказал о погоде в Петербурге 12 апреля

В Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Фото: скриншот Facebook Михаила Леуса

В Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Фото: скриншот Facebook Михаила Леуса

В воскресенье, 12 апреля, на погоду в Петербурге окажет влияние теплый атмосферный фронт. Специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал подробности.

Он отметил, что сегодня в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Ближе к вечеру пойдут дожди. Ветер с юга будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха составит +6…+8 градусов, а в Ленобласти воздух прогреется до +9 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.