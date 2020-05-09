Петербуржцев 9 мая ждет потепление до плюс 15 градусов

Петербуржцев 9 мая ждет потепление до плюс 15 градусов
В городе ожидается теплая погода. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В субботу, 9 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер ночью будет южным и юго-восточным, днем — юго-западным и западным. Порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.

Днем температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться. Осадков не ожидается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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