Петербуржцев 9 мая ждет потепление до плюс 15 градусов

В субботу, 9 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер ночью будет южным и юго-восточным, днем — юго-западным и западным. Порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.

Днем температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться. Осадков не ожидается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.