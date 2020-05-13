В Петербурге ожидается небольшой дождь и +12 градусов

В среду, 13 мая, в Петербурге ожидаются облачная с прояснениями погода. В конце дня местами пройдет небольшой дождь.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Днем столбики термометров покажут от +10 до +12 градусов.

Неблагоприятные метеорологические явления не ожидаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.