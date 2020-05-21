Медведев рассказал о своем отношении к самоизоляции

Он считает, что сидение дома не может быть чем-то хорошим.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал во время онлайн-конференции Startup Village LiveStream. Он высказал свое мнение о самоизоляции, отметив, что изоляция – это плохо для всех. Политику не нравится, что людям приходится меньше общаться с родными и близкими. С другой стороны, у россиян появилось больше возможностей общаться со своей семьей.

Пока что Медведев не может подвести какие-либо итоги введенных ограничений. Сейчас Россия находится «на стадии выживания» – экономики и не только. Он выразил уверенность в том, что важно поддерживать малый и средний бизнес, который страдает больше всего в непростой период.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев уверен, что пандемия изменила мир навсегда. Он подчеркнул, что в подобных условиях и компании, и государства должны сформировать новую модель поведения, которая будет отвечать изменившимся реалиям.