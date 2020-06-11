В Петербурге малый и средний бизнес получит отсрочку по аренде

Правительство хочет распространить льготы для всех предпринимателей.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщили в Смольном. Правительство Санкт-Петербурга, посовещавшись, пришло к выводу, что нужно предоставить отсрочки по аренды для всех городских предпринимателей – вне зависимости от вида их деятельности. Речь идет о малом и среднем бизнесе. Для получения льготы нужно, чтобы была регистрация по состоянию на 13.03.2020в едином реестре субъектов МСП. Также власти хотят помочь социально ориентированным некоммерческим организациям.

Отмечается, что Смольный думает над увеличением объема отсрочки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургским предприятиям дали налоговую отсрочку. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, а также комитет по развитию туризма должны сформировать соответствующий перечень налогоплательщиков.