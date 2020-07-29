В Славянке в ноябре достроят культурно-досуговый центр

В микрорайоне «Славянка» в Пушкинском районе Петербурга возводят культурно-досуговый центр «GreenPark». Ввести его в строй застройщик намерен в ноябре.

На объекте завершаются работы по благоустройству территории и чистовой отделке помещений, сообщает пресс-служба Смольного.

Примерно 35% от общей площади КДЦ займут помещения для досуга и спорта. В здании откроют центр детского творчества, физкультурно-оздоровительный клуб с бассейном, детские спортивные секции, магазины, кафе, рестораны и кинотеатр.

В Славянке проживает более 60 тыс. человек. По данным Смольного, микрорайон испытывает дефицит культурно-досуговых учреждений и спортивных объектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году в Петергофе откроют спортивный комплекс с катком и бассейнами. Комплекс обещает стать самым крупным в городе.