Ученые смогли узнать, виноват ли Христофор Колумб в распространении сифилиса в Европе

Голландские и Швейцарские ученые выяснили, причастен ли мореплаватель Христофор Колумб к появлению бактерий сифилиса на территории Европы.

Стараниями специалистов, путешественник Христофор Колумб может быть оправдан. Все дело в том, что в Нидерландах археологи недавно обнаружили скелет, в котором нашлись следы вируса, схожего с сифилисом. При этом, ранее он был не изучен.

Открытие позволило понять, что сифилис уже распространялся по Европе задолго до того момента как Колумб решился со своими единомышленниками отправиться покорять Новый Свет в 1492 году. Его появление там может и вовсе датироваться началом XV века.

Также, ученые полагают, что изначально вирус сифилиса появился еще 2500 лет назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые доказали существование людоедов из дневников Колумба. Речь идет о жителях Карибского бассейна, которые поедали людей и брали женщин в рабство.