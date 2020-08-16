Самолет рейса в Турцию смог вылететь из Петербурга после восьмичасовой задержки

Самолет рейса в Турцию смог вылететь из Петербурга после восьмичасовой задержки
Самолет авиакомпании "Россия". Фото: авиакомпания "Россия"

Пассажиры борта рейса «Санкт-Петербург — Анталья» отправились согласно запланированному маршруту из Пулково спустя восемь часов после экстренного возвращения в аэропорт Северной столицы.

Изначально самолет поднялся в небо еще в 13:48, но из-за технической причины на борту сработал один из датчиков, что стало сигналом для возвращения воздушного судна в место вылета.

Позднее, спустя 8 часов, в 21:20 путешественники из Петербурга все-таки вылетели в Анталью. Отправиться на отдых они смогли на резервном самолете. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».

Отметим, что по факту инцидента транспортная прокуратура Петербурга начала соответствующую проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиарейс Петербург — Анталья вернулся в Пулково из-за технической неполадки.

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