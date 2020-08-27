Петербургские школы готовы кормить учеников с 1 сентября

Все учреждения нашли поставщиков горячих приемов пищи.

Все петербургские школы готовы обеспечить горячим питанием учеников уже с 1 сентября. Об этом сообщили в Смольном. Вице-губернатор Николай Бондаренко провел совещание, в котором приняли участие главы районных администраций. Они рассказали, как обстоят дела с подготовкой учреждений к новому учебному году. Каждое из них организовало поставки питания на сентябрь и октябрь, также ведутся переговоры насчет закупок до конца года. В некоторых районах контракты заключены до конца 2021 года.

Напоминаем, что школьники сядут за парты уже 1 сентября, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Учреждения будут работать, соблюдая все меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог рассказала, как долго школьники будут привыкать к учебе после удаленки. Что касается учеников старших классов, они смогут привыкнуть к школьному режиму всего за несколько недель.