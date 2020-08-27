Петербургские школы готовы кормить учеников с 1 сентября

Петербургские школы готовы кормить учеников с 1 сентября
Путин распорядился, чтобы школьников обеспечили горячими обедами. Фото: pixabay.com

Все учреждения нашли поставщиков горячих приемов пищи.

Все петербургские школы готовы обеспечить горячим питанием учеников уже с 1 сентября. Об этом сообщили в Смольном. Вице-губернатор Николай Бондаренко провел совещание, в котором приняли участие главы районных администраций. Они рассказали, как обстоят дела с подготовкой учреждений к новому учебному году. Каждое из них организовало поставки питания на сентябрь и октябрь, также ведутся переговоры насчет закупок до конца года. В некоторых районах контракты заключены до конца 2021 года.

Напоминаем, что школьники сядут за парты уже 1 сентября, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Учреждения будут работать, соблюдая все меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог рассказала, как долго школьники будут привыкать к учебе после удаленки. Что касается учеников старших классов, они смогут привыкнуть к школьному режиму всего за несколько недель.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
1 сентября питание школы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Октябрьской набережной столкнулись «лбом» две машины
Пиотровский рассказал, как пандемия повлияла на Эрмитаж
Историку Соколову нашли замену во Французской армии
На КАД участники ДТП заняли две полосы, затрудняя проезд
Гендиректор «ЛенТВ24» Черных стал лауреатом всероссийской премии
Петербургские школы готовы кормить учеников с 1 сентября
Скипский, обвиненный в домогательствах, не будет ведущим игр для молодежи в ...
Петербургская полиция получит сотню служебных авто