Петербургских студентов отказывали пускать в общежитие без справки об отсутствии COVID-19

Учащиеся Академии транспортных технологий пожаловались в прокуратуру на начальство учреждения.

Студенты Академии возмутились тем, что их буквально отказались пускать домой в общежитие, ссылаясь на правило об обязательном предъявлении справки от врача. Речь идет о документе, в котором подтверждается отсутствие коронавируса. Предъявлять справку необходимо в случае, если студент отсутствовал в общежитии более суток.

Прокуратура Московского района заинтересовалась сложившейся ситуацией и встала на сторону учащихся. Дело в том, что жилищное законодательство не подразумевает предоставление справок о здоровье в общежитии. Помимо этого, учебное заведение не имеет права запрещать студентам жить в общежитии, если они вернулись до начала учебного года.

Таким образом, прокуратура оспорила правило Академии и внесла представлении в адрес руководства учреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина против коронавируса поступит в Петербург в ближайшее время.