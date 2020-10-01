Леонид Агутин признался, что у него был секс втроем

Российский певец Леонид Агутин поделился откровенными подробностями личной жизни.

Агутин счастливо женат на певице Анжелике Варум вот уже 20 лет. Примерный семьянин и любящий отец только сейчас решил поделиться тем, что его жизнь не всегда была такой размеренной и спокойной.

На видеохостинге Youtube вышел очередной выпуск программы «#Музыкалити», ведущим которой является юморист Максим Галкин. В качестве приглашенного гостя в студию пришел Леонид Агутин, который решил побыть несколько откровенным.

Исполнитель культового «Хоп Хей Лала-Лей» признался, что у него был секс втроем. Раскрывать еще двух участников любопытного процесса и период времени, когда был получен данный опыт Агутин не стал, но добавил, что ему понравилось.

Также певец сообщил, что бывал на стриптизе, звонил своей бывшей девушке в состоянии алкогольного опьянения, а также плавал голышом.

Агутин подметил, что нынешнее поколение живет скучнее, чем его. По его мнению, вспоминать в зрелом возрасте сегодняшней молодежи будет мало чего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Агутин резко ответил фанату, назвавшему его старым.