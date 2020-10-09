Альбом Агутина сможет претендовать на «Грэмми»

Альбом российского певца Леонида Агутина попал в лонг-лист премии «Грэмми» в пяти номинациях.

Речь идет о работе под названием La Vida Cosmopolita. Артист впервые номинировал на данную премию, чему несказанно рад. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на пресс-секретаря Агутина Наталию Николаенко.

Пока что, альбом фигурирует в 5 номинациях лонг-листа. Уже 7 декабря, после проведения голосование, решится судьба альбомов и номинаций, которые укрепятся в шорт-листе премии «Грэмми».

Напомним, премия проходит ежегодно в США. Следующая церемония должна состояться 21 января 2021 года. Награды исполнителям, чьи заслуги были оценены на высоком уровне, вручает Национальная академия искусства и науки звукозаписи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Леонид Агутин признался, что у него был секс втроем.